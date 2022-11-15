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«Не ожидал, что служба будет такая интересная». Как проходит подготовка солдат нового пополнения?

15 ноября 2022 07:26
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Новости Беларуси. Подготовка солдат нового пополнения проходит в 72-м объединенном учебном центре. В программе занятий – изучение воинских уставов, строевая, медицинская, инженерная, тактическая подготовка. Самый яркий элемент тренировок – на огневом рубеже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полигоне военнослужащие учились готовиться к бою, занимать позиции, вести стрельбу из автомата Калашникова.

«Не ожидал, что служба будет такая интересная». Как проходит подготовка солдат нового пополнения?-1

Вадим Шулякевич, военнослужащий:
Впечатления зашкаливают. Не ожидал, что служба будет такая интересная, захватывающая. Сегодня мы провели очень много стрельб, также мы научились накладывать жгут, первая медицинская помощь, также метание гранат и разборка, сборка автомата.

«Не ожидал, что служба будет такая интересная». Как проходит подготовка солдат нового пополнения?-4

Добавим, впереди у новобранцев военная присяга, которая пройдет уже в эту субботу, 19 ноября.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Вадим Шулякевич # Фотофакт

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