«Не ожидал, что служба будет такая интересная». Как проходит подготовка солдат нового пополнения?

Новости Беларуси. Подготовка солдат нового пополнения проходит в 72-м объединенном учебном центре. В программе занятий – изучение воинских уставов, строевая, медицинская, инженерная, тактическая подготовка. Самый яркий элемент тренировок – на огневом рубеже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полигоне военнослужащие учились готовиться к бою, занимать позиции, вести стрельбу из автомата Калашникова.

Вадим Шулякевич, военнослужащий:

Впечатления зашкаливают. Не ожидал, что служба будет такая интересная, захватывающая. Сегодня мы провели очень много стрельб, также мы научились накладывать жгут, первая медицинская помощь, также метание гранат и разборка, сборка автомата.