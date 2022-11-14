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Президент Беларуси направил соболезнование в связи со смертью ветерана и Героя Соцтруда Александра Слободы

14 ноября 2022 20:50
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Новости Беларуси. На 103-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной и почетный гражданин Минской области Александр Слобода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси направил соболезнование в связи со смертью ветерана и Героя Соцтруда Александра Слободы-1

Впервые он принял участие в боях на фронтах Великой Отечественной 25 июня 1941-го на реке Друть под Белыничами. Участвовал и в сражениях на Буйничском поле, где лично подбил два танка. За бои в Беларуси награжден орденом Красного Знамени. Уже в мирное время Александру Ивановичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Соболезнование родным и близким направил Президент Беларуси. Глава государства отметил, что сила духа, упорство в достижении цели, принципиальность и твердость характера Александра Слободы достойны искренней благодарности и глубокого уважения потомков.

# Некролог # общество # Александр Слобода # Александр Лукашенко # Фотофакт

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