Президент Беларуси направил соболезнование в связи со смертью ветерана и Героя Соцтруда Александра Слободы

Впервые он принял участие в боях на фронтах Великой Отечественной 25 июня 1941-го на реке Друть под Белыничами. Участвовал и в сражениях на Буйничском поле, где лично подбил два танка. За бои в Беларуси награжден орденом Красного Знамени. Уже в мирное время Александру Ивановичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Соболезнование родным и близким направил Президент Беларуси. Глава государства отметил, что сила духа, упорство в достижении цели, принципиальность и твердость характера Александра Слободы достойны искренней благодарности и глубокого уважения потомков.