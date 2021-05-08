«Интересные интервью с интересными людьми». Выездная студия СТВ будет работать 9 Мая из музея истории ВОВ

Новости Беларуси. О событиях в Беларуси и за рубежом в праздничный день, 9 Мая, СТВ расскажет в необычном формате. Наша выездная студия будет работать из музея истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специально для этого выбрали антураж 1940-х годов. Атмосферу тех событий дополнит и боевая техника. В этот день в нашей студии будет много интересных гостей. А о некоторых событиях, поскольку они будут происходить в непосредственной близости и в самом музее, вы узнаете первыми.

Дмитрий Травин, заведующий отделом телеоператоров дирекции телепроизводства СТВ:

Мы задействовали приличное количество камер, света. Наша традиционная студия, как уже знают наши зрители, мобильная и готова к работе, готова показать нашим зрителям интересные интервью с интересными людьми непосредственно из музея Великой Отечественной войны.

Кирилл Казаков, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Почему музей Великой Отечественной войны? Ну, наверное, год такой, что победа для нас ассоциируется не только с Победой в 1945-м, но еще и с какими-то последними событиями, когда мы смогли доказать, что наша государственность белорусская как рождена была под красным флагом, так под этим флагом и продолжает существовать.