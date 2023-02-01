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Президент Беларуси в Зимбабве. Итоги переговоров на высшем уровне

01 февраля 2023 09:31
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Новости Беларуси. Реализация инвестиционных и кооперационных проектов в самых различных сферах станет основой для продолжения сотрудничества между Беларусью и Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси в Зимбабве. Итоги переговоров на высшем уровне-1

Лидеры двух стран провели предметные переговоры. Новые договоренности и контракты на десятки миллионов долларов открывают перспективы для расширения присутствия на огромном африканском рынке. Нашей стране есть что предложить – от техники и продуктов питания до удобрений и товаров повседневного спроса. Показательно, что в 2022 году Беларусь открыла посольство в Зимбабве и ожидает, что в скором времени и в Минске появится диппредставительство этой страны.

В числе подписанных в Хараре документов – соглашение о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству, а также ряд других двусторонних меморандумов и контрактов. Их заключили и по итогам белорусско-зимбабвийского бизнес-форума, который провели в ходе государственного визита Президента Беларуси в эту южноафриканскую страну.

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# Беларусь-Зимбабве # общество # Эммерсон Мнангагва # Александр Лукашенко # Фотофакт

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