Польша купила у США новую партию противотанковых ракетных установок

Польша продолжает наращивать военный потенциал. Варшава закупает у США еще одну партию противотанковых ракетных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщил глава Минобороны страны. По его словам, подписан контракт на поставку дополнительных пусковых установок и ракет. Правда, глава военного ведомства не уточнил, какое именно количество комплексов Javelin и боеприпасов будет закуплено дополнительно к тому, что уже имеется на вооружении польской армии. В мае 2020 года Польша уже закупила у Америки 60 противотанковых установок и около 200 ракет к ним.