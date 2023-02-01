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Польша купила у США новую партию противотанковых ракетных установок

01 февраля 2023 08:29
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Польша продолжает наращивать военный потенциал. Варшава закупает у США еще одну партию противотанковых ракетных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша купила у США новую партию противотанковых ракетных установок-1

Об этом сообщил глава Минобороны страны. По его словам, подписан контракт на поставку дополнительных пусковых установок и ракет. Правда, глава военного ведомства не уточнил, какое именно количество комплексов Javelin и боеприпасов будет закуплено дополнительно к тому, что уже имеется на вооружении польской армии. В мае 2020 года Польша уже закупила у Америки 60 противотанковых установок и около 200 ракет к ним.

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# Оружие и боеприпасы # общество # Мариуш Блащак # Фотофакт

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