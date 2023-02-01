Как производят перепелиные и куриные копчёные яйца? Побывали в одном из секретных помещений Солигорской птицефабрики

Всем спасибо, съемка окончена, перерыв 10 минут. А режиссеру пора подкрепиться.

На съемочной площадке мы еще не бывали, хотя к нам, местным звездам, на Солигорскую птицефабрику довольно часто заглядывают журналисты. Вот тут мы принимаем ванны, варимся и отправляемся в цех копчения. Какие же здесь ароматы дымка!

Светлана Катович, заместитель директора по качеству ОАО «Солигорская птицефабрика»:

Это одно из самых секретных помещений Солигорской птицефабрики, здесь производят яйца перепелиные и куриные копченые. Сейчас будем развенчивать мифы. Некоторые потребители считают, что копчение – это жидкий дым. На самом деле это не так, ведь копчение производится на натуральной ольховой щепе из отборных сортов древесины.

Прежде чем подрумяниться, нас помещают в специальный маринад из чеснока, горчицы и куркумы. Эти пряности и создают тот самый золотистый красивый цвет.