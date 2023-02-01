Как производят перепелиные и куриные копчёные яйца? Побывали в одном из секретных помещений Солигорской птицефабрики

Всем спасибо, съемка окончена, перерыв 10 минут. А режиссеру пора подкрепиться.
Всем спасибо, съемка окончена, перерыв 10 минут. А режиссеру пора подкрепиться.
На съемочной площадке мы еще не бывали, хотя к нам, местным звездам, на Солигорскую птицефабрику довольно часто заглядывают журналисты. Вот тут мы принимаем ванны, варимся и отправляемся в цех копчения. Какие же здесь ароматы дымка!
Светлана Катович, заместитель директора по качеству ОАО «Солигорская птицефабрика»:
Это одно из самых секретных помещений Солигорской птицефабрики, здесь производят яйца перепелиные и куриные копченые. Сейчас будем развенчивать мифы. Некоторые потребители считают, что копчение – это жидкий дым. На самом деле это не так, ведь копчение производится на натуральной ольховой щепе из отборных сортов древесины.
Прежде чем подрумяниться, нас помещают в специальный маринад из чеснока, горчицы и куркумы. Эти пряности и создают тот самый золотистый красивый цвет.
Светлана Катович:
Весь процесс состоит из последовательных этапов. Это процесс копчения, затем яйцо охлаждается. Яйца куриные мы упаковываем по четыре штуки в пластиковую баночку, а перепелиные по 20 штук. Благодаря высокотехнологичному оборудованию и слаженной работе коллектива мы производим 5 000 упаковок в день. Основные потребители этого яйца – это Республика Беларусь и Российская Федерация. В нашей стране это яйцо можно приобрести во всех продовольственных магазинах.
Коптят нас уже более 15 лет, но до сих пор находятся те, кто еще ни разу о нас не слыхал. Зато среди опытных гурманов давно ведутся нешуточные споры, на что же мы похожи. Мужчины сравнивают деликатес с копченым мясом птицы, а женщины с плавленым сыром. Попробуйте и вы, чтобы узнать, какие мы на вкус. Приятного аппетита!
*На правах рекламы.
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