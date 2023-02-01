Вольфович: белорусско-российское лётно-тактическое учение направлено на защиту западных рубежей

Подтверждение курса Беларуси на укрепление международной безопасности и демонстрация решимости по защите рубежей Союзного государства. На полигоне «Ружаны» прошла активная фаза белорусско-российского летно-тактического учения. Оно, как заявил государственный секретарь Совета безопасности нашей страны, носит исключительно оборонительный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отрабатывалось поражение объектов ПВО, пунктов управления, скоплений живой силы и техники противника. Истребители имитировали поддержку с воздуха штурмовиков и бомбардировщиков.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Учение имеет оборонительный характер в отличие от тех учений, которые, мы наблюдаем, проходят на сопредельной территории сопредельных стран. Учение направлено прежде всего на обеспечение региональной безопасности Союзного государства, защиту западных рубежей. Отрадно видеть то, что выполнен широкий спектр задач, практически всех задач, которые может выполнить совместная авиационная группировка региональной группировки войск Российской Федерации и Республики Беларусь.