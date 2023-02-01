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Вольфович: белорусско-российское лётно-тактическое учение направлено на защиту западных рубежей

01 февраля 2023 08:59
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Подтверждение курса Беларуси на укрепление международной безопасности и демонстрация решимости по защите рубежей Союзного государства. На полигоне «Ружаны» прошла активная фаза белорусско-российского летно-тактического учения. Оно, как заявил государственный секретарь Совета безопасности нашей страны, носит исключительно оборонительный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вольфович: белорусско-российское лётно-тактическое учение направлено на защиту западных рубежей-1

Отрабатывалось поражение объектов ПВО, пунктов управления, скоплений живой силы и техники противника. Истребители имитировали поддержку с воздуха штурмовиков и бомбардировщиков.

Вольфович: белорусско-российское лётно-тактическое учение направлено на защиту западных рубежей-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Учение имеет оборонительный характер в отличие от тех учений, которые, мы наблюдаем, проходят на сопредельной территории сопредельных стран. Учение направлено прежде всего на обеспечение региональной безопасности Союзного государства, защиту западных рубежей. Отрадно видеть то, что выполнен широкий спектр задач, практически всех задач, которые может выполнить совместная авиационная группировка региональной группировки войск Российской Федерации и Республики Беларусь.

Вольфович: белорусско-российское лётно-тактическое учение направлено на защиту западных рубежей-7

Летно-тактическое учение плановое и проводится с учетом международных требований прозрачности. На всем его протяжении каждый шаг региональной группировки войск широко освещался в СМИ, в том числе на нашем телеканале.

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# Военные учения # общество # Александр Вольфович # Фотофакт

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