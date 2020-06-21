Батура: «В настоящее время кадры очень мало берут на себя и откровенно не хотят решать вопросы, которые перед ними ставит и население, и руководство»

Борис Батура:

Я считаю, это моё мнение, мне кажется, что в настоящее время кадры очень мало берут на себя и не хотят, откровенно не хотят решать вопросы те, которые перед ними ставит и население, и руководство. Я приведу пример по своей теперешней работе. Это общественная организация «Породнённые города». Мы проводим раз в год такие встречи с разными странами. Последняя была с Польшей. И на эти встречи приезжают минимум около 40-50 городов, с которыми с нашей стороны тоже подписаны договоры о сотрудничестве между городами-побратимами, породнёнными городами. И в этих договорах не только экономическое развитие предусматривается. Там и гуманитарные связи, и культурные, и спортивные.

Но самую главную цель я перед своими всегда ставлю: вы, всё-таки, больше занимайтесь развитием экономических связей для того, чтобы повышать уровень благосостояния нашего населения. И много денег в последнее время можно взять через договора и через страны европейские по Восточному партнёрству. Допустим, Гродненская, Брестская области – они немалые деньги имеют за счёт этого. Но беда наших – наши не всегда умеют правильно оформить документы, а те, европейские страны, они уже давно зуб на этом съели.

В Полоцке водозабор построили с помощью немцев. И немцы до сих пор помогают его эксплуатировать, благодаря тому, что председатель райисполкома имел личный контакт с бургомистром немецкого города. Они дружили семьями. Ну так почему мы это не делаем? Едем в Германию – я должен вызванивать, просить – вы давайте, подъедьте… Да вы сами должны туда лезть пищом, чтобы заключить какой-то договор, чтобы привезти оттуда какие-то инвестиции! Полезно это всё! Нет, не хотят.