Александр Лукашенко: нам, белорусам, не спрятаться от того, что было

Новости Беларуси. Традиции – та нить, которая прочно связывает поколения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Традиции – та нить, которая прочно связывает поколения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
– Когда нас начали упрекать за парад, провели, я говорю: знаете, вот те, каждый третий, который погиб и калеками пришли после войны, им намного было тяжелее. Поэтому нам, белорусам, не спрятаться. Нам не спрятаться от того, что было. Я думаю, она вам расскажет больше, чем любая другая книжка.
– Вы сегодня сказали то, что чувствует каждый думающий здравый человек.
– Думаю, отец, здравых у нас больше все-таки. Значительно больше.
– Слава богу!
– А нездравых – единицы, они в любом обществе есть.
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