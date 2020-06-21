Александр Лукашенко: нам, белорусам, не спрятаться от того, что было

– Когда нас начали упрекать за парад, провели, я говорю: знаете, вот те, каждый третий, который погиб и калеками пришли после войны, им намного было тяжелее. Поэтому нам, белорусам, не спрятаться. Нам не спрятаться от того, что было. Я думаю, она вам расскажет больше, чем любая другая книжка.