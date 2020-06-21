Александр Лукашенко: мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Никогда не думал, что спустя четверть века нашей спокойной, мирной и независимой Беларуси, независимость которой свалилась нам на голову, можно сказать, без войн и потрясений, нам придется через 25 лет говорить о том, что нам надо отстоять свой суверенитет и свою независимость. Не расслабляйтесь. Помните, что вокруг еще столько много людей, которые из-за зависти, из-за того, что не нравится им наш народ, потому что мы говорим о своей независимости, потому что мы проводим свой независимый курс, будут стараться обязательно влезть в наши дела. Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти.

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Вы помните середину девяностых, когда покушать было нечего и мы без штанов в лаптях остались обрубком от той великой страны? Не по вине нашего народа. Вы, конечно же, это помните очень многие. Расскажите об этом детям. Расскажите им, что как бы мы не сидели в компьютерах и гаджетах, там тоже надо работать. Работать много для того, чтобы жить нормально.