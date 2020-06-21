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Батура о родителях: «Батька – сапожник, мать – домохозяйка»

21 июня 2020 18:49
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Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Кем были Ваши родители?

Борис Батура сам делает набойки на обувь и мечтает открыть мастерскую

Батура о родителях: «Батька – сапожник, мать – домохозяйка»-1

Борис Батура:
Батька – сапожник, мать – домохозяйка. А раньше работала – недалеко был черепичный завод в Волковыске – из глины черепицу делали, изразцы там делали. А батька всю жизнь – сапожник.

# Брак и семья # общество # Борис Батура # Вадим Щеглов

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