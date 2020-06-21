Батура о родителях: «Батька – сапожник, мать – домохозяйка»

Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Кем были Ваши родители?
Борис Батура сам делает набойки на обувь и мечтает открыть мастерскую
Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Кем были Ваши родители?
Борис Батура сам делает набойки на обувь и мечтает открыть мастерскую
Борис Батура:
Батька – сапожник, мать – домохозяйка. А раньше работала – недалеко был черепичный завод в Волковыске – из глины черепицу делали, изразцы там делали. А батька всю жизнь – сапожник.