Президент Беларуси в целом поддержал проект указа о совершенствовании научной деятельности – Караник

Президент Беларуси в целом поддержал проект указа о совершенствовании научной деятельности, но часть положений направлена на доработку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ сегодня, 9 февраля, обсуждали на совещании во Дворце Независимости. Этот предметный разговор стал продолжением ноябрьской встречи с учеными, где были четко расставлены приоритеты и задачи. В ближайшие годы именно наука должна стать локомотивом развития страны. Без нее невозможен прогресс ни в технологическом секторе, ни даже в социальных процессах.
Особое значение здесь имеет и экспорт научных разработок. Этот показатель – маркер конкурентоспособности белорусской науки на мировом рынке. Здесь же важно отметить, что значительная часть разработок до сих пор опирается на советский задел. Он надежен, но не дает ответ на главный вопрос – где современные прорывы? При том что государство вкладывает в науку серьезные ресурсы, ощутимой отдачи пока не видно.
Отсюда и ключевое требование Президента – платить исключительно за конкретный результат. Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, был подготовлен проект указа, направленный на повышение эффективности Национальной академии наук, усиление взаимодействия академической, вузовской и отраслевой науки, а также на подготовку научных кадров. Ознакомившись с документом, Александр Лукашенко обозначил ряд принципиальных вопросов.
Лукашенко: есть результат – платим, нет результата – никаких денег не будет!
По итогам совещания проект указа о научной деятельности Президентом в целом поддержан. Вместе с тем ряд его положений направлен на доработку. О подробностях совещания журналистам рассказал председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник.
Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
В принципе проект указа поддержан, часть положений направлена на доработку, в том числе и базовое финансирование. Часть как бы принята – это и оптимизация структуры, и возможность педагогической деятельности, и возможность повышения доплат за научные степени в тех направлениях, которые являются приоритетными для нашей страны. Академия наук в нашей стране – это уникальная структура, которая работает по принципу научно-производственной корпорации. В результате некоторые законодательные акты не учитывают, что у Академии наук есть не только научная составляющая, но и производственная. Соответственно, мы ограничены в возможности финансирования тех или иных направлений.
Президентом поручено собраться с Министерством финансов, с правительством, с Администрацией Президента и определить, каким образом дать Академии наук возможность развиваться более динамично – как в производственном направлении, так и в научном. Взять бюджет Академии наук на 2026 год: рост по сравнению с 2025-м – 23 %, это существенный рост. И программа социально-экономического развития предусматривает за ближайшую пятилетку практически удвоение. Двукратный рост расходов на научно-техническую деятельность. И поэтому идут такие дискуссии, и идет обсуждение указа, что эти деньги должны работать. Это не должно быть просто проедание или, как у нас модно говорить, освоение средств.
Надо понимать, что оптимизация не направлена на сокращение направлений научных исследований. Оптимизация в первую очередь призвана избавиться от неэффективной и громоздкой структуры управления. Это не касается научных сотрудников и исследователей.
Все вопросы, которые сегодня есть у Национальной академии наук и у научного сообщества в целом, должны быть решены до съезда ученых – на этом сегодня сделал акцент глава государства. Провести мероприятие планируется во второй половине нынешнего года или в начале 2027-го.