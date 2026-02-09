Президент Беларуси в целом поддержал проект указа о совершенствовании научной деятельности – Караник

Президент Беларуси в целом поддержал проект указа о совершенствовании научной деятельности, но часть положений направлена на доработку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ сегодня, 9 февраля, обсуждали на совещании во Дворце Независимости. Этот предметный разговор стал продолжением ноябрьской встречи с учеными, где были четко расставлены приоритеты и задачи. В ближайшие годы именно наука должна стать локомотивом развития страны. Без нее невозможен прогресс ни в технологическом секторе, ни даже в социальных процессах.

Особое значение здесь имеет и экспорт научных разработок. Этот показатель – маркер конкурентоспособности белорусской науки на мировом рынке. Здесь же важно отметить, что значительная часть разработок до сих пор опирается на советский задел. Он надежен, но не дает ответ на главный вопрос – где современные прорывы? При том что государство вкладывает в науку серьезные ресурсы, ощутимой отдачи пока не видно. Отсюда и ключевое требование Президента – платить исключительно за конкретный результат. Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, был подготовлен проект указа, направленный на повышение эффективности Национальной академии наук, усиление взаимодействия академической, вузовской и отраслевой науки, а также на подготовку научных кадров. Ознакомившись с документом, Александр Лукашенко обозначил ряд принципиальных вопросов. Лукашенко: есть результат – платим, нет результата – никаких денег не будет! По итогам совещания проект указа о научной деятельности Президентом в целом поддержан. Вместе с тем ряд его положений направлен на доработку. О подробностях совещания журналистам рассказал председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник.