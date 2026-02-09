Подопечные считают её дочкой! Поговорили с белоруской, которая трудится соцработником

Ирина Голота, социальный работник отделения социальной помощи на дому Жодинского ТЦСОН:

У меня есть такие бабушки, которым я иду, они меня считают своей дочкой. Мы делимся какими-то тайнами. Даже бывает, дети не знают этих тайн, больше я знаю. Есть у меня на обслуживании бабушка, которая уже со мной 12 лет. То есть мы уже с ней, действительно, как родственники. Она мне позвонит, я ей позвоню. Ей плохо – поплачется. Бывает, у меня настроения нет, и я ей позвоню. Если у кого-то настроения нет, надо его поднять. Посмеяться, пошутить. Психологом надо быть. Бывает такое, что выходишь от них, слезы текут. Бывает такое, что не сможешь ты помочь человеку. У меня даже была такая ситуация, что человек у меня был на обслуживании 8 лет. И человек угасал на моих глазах. Было очень тяжело. Уже привыкаешь к ним.