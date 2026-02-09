Подопечные считают её дочкой! Поговорили с белоруской, которая трудится соцработником

Энергичная, отзывчивая и решительная. Быть в режиме многозадачности и оперативно решать вопросы для Ирины Галоты не проблема. Почти 14 лет она трудится соцработником в Жодинском территориальном центре социального обслуживания населения. После декрета решила сменить ракурс. Ушла со Смолевической птицефабрики и стала частью команды «Добрых сердец». Среди ее подопечных люди пожилого возраста, старше 70 лет, с проблемами по здоровью, инвалидностью и одинокие. Для них Ирина – верная помощница, мастерица планирования и настоящий врачеватель душ.
Ирина Голота, социальный работник отделения социальной помощи на дому Жодинского ТЦСОН:
У меня есть такие бабушки, которым я иду, они меня считают своей дочкой. Мы делимся какими-то тайнами. Даже бывает, дети не знают этих тайн, больше я знаю. Есть у меня на обслуживании бабушка, которая уже со мной 12 лет. То есть мы уже с ней, действительно, как родственники. Она мне позвонит, я ей позвоню. Ей плохо – поплачется. Бывает, у меня настроения нет, и я ей позвоню. Если у кого-то настроения нет, надо его поднять. Посмеяться, пошутить. Психологом надо быть. Бывает такое, что выходишь от них, слезы текут. Бывает такое, что не сможешь ты помочь человеку. У меня даже была такая ситуация, что человек у меня был на обслуживании 8 лет. И человек угасал на моих глазах. Было очень тяжело. Уже привыкаешь к ним.
Светлая миссия. Сейчас у Ирины 16 приемных родственников. За день она успевает навестить 5, а порой и 6 человек. Но на походах в магазины, поликлиники, аптеки, уборки-готовки, визитах в библиотеки и прогулках день не заканчивается. На связи со своими подопечными 24 на 7.
Подробности в видео.