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Там воспитывают дисциплину и ответственность – побывали в рыцарском клубе

09 февраля 2026 13:20
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Рыцарский клуб – это не игра и не реконструкция ради зрелища. Это живая история, где сталь закаляет характер. Здесь воспитывают дисциплину и ответственность, а за шлемом скрываются люди с четким кодексом чести, уважения и самоконтроль. В Беларуси это движение активно развивается.

Там воспитывают дисциплину и ответственность – побывали в рыцарском клубе-2

Игорь Усенко, организатор и основатель фестиваля «Мiнск старажытны»:
Реконструкция в нашей стране началась в 1994-м, когда все это обрело какие-то уже конкретные рисунки. Появились клубы, которые начали заниматься реконструкцией. И в первую очередь, самое романтичное, что было в то время, это, конечно, рыцарское движение. Потом оно разнообразилось. Именно с рыцарства все и началось. Потому что мы все читали те книжки, где описаны все эти рыцарские подвиги, красоты. Мы видим эти кубки, утварь, все это производилось своими руками, находились умельцы. 

Это история, к которой можно прикоснуться. Каждый шов, форма меча, тип брони. Все это глубокое изучение источников и эпохи.

Подробности в видео.

# Хобби # История

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