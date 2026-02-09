Особое значение здесь имеет и экспорт научных разработок. Этот показатель – маркер конкурентоспособности белорусской науки на мировом рынке. Здесь же важно отметить, что значительная часть разработок до сих пор опирается на советский задел. Он надежен, но не дает ответ на главный вопрос – где современные прорывы? При том что государство вкладывает в науку серьезные ресурсы, ощутимой отдачи пока не видно.

Этот предметный разговор стал продолжением ноябрьской встречи с учеными, где были четко расставлены приоритеты и задачи. В ближайшие годы именно наука должна стать локомотивом развития страны. Без нее невозможен прогресс ни в технологическом секторе, ни даже в социальных процессах.

Отсюда и ключевое требование Президента – платить исключительно за конкретный результат. Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, подготовлен проект указа, направленный на повышение эффективности Национальной академии наук, усиление взаимодействия академической, вузовской и отраслевой науки, а также на подготовку научных кадров. Ознакомившись с документом, Александр Лукашенко обозначил ряд принципиальных вопросов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договорились, что подготовим проект указа о совершенствовании деятельности, вообще научной деятельности, и вы внесете этот проект указа для рассмотрения. У меня после ознакомления с проектом указа появилось немало вопросов, и я хотел бы с вами обсудить эти вопросы. Но тогда на совещании мы условились, что если речь идет о деньгах, об оплате, то механизм один – платить за результат. Есть результат – платим, нет результата – никаких денег не будет.

Как бы там наши, безусловно, умные, ученые люди не преподносили этот вопрос. Поэтому я попросил бы доложить, как представленный проект указа обеспечивает достижение цели и какие предлагаются при этом инструменты достижения этих целей. Пока четко просматривается не очень много – базовое финансирование и возможности ученым преподавать в вузах. А кто против? Никто не против. И сегодня, по-моему, этот процесс успешно развивается. А про эффективность, результаты научной деятельности, тут отсылочная норма, как юристы говорят, это определит правительство. Да зачем мы тогда проект указа вносим? Проект указа должен быть полным и всеобъемлющим. И никаких отсылочных норм, чтобы люди, которые будут интересоваться этим указом, прежде всего ученые, понимали, о чем идет речь и сколько это будет стоить. Поэтому давайте обсудим сегодня вопросы и примем принципиальное решение.

Все вопросы, которые сегодня есть у Национальной академии наук и у научного сообщества в целом, должны быть решены до съезда ученых – подчеркнул Александр Лукашенко. Проект указа о научной деятельности Президентом в целом поддержан. Однако часть его положений направлена на доработку, в том числе и базовое финансирование.