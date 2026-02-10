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Минобороны: справка из военкомата будет обязательной для замены паспорта

10 февраля 2026 07:50
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Минобороны: справка из военкомата будет обязательной для замены паспорта-0

В Министерстве обороны сообщили, что 11 февраля 2026 года в Беларуси вступает в силу указ Президента № 5 от 9 января 2026 года, который вводит новую административную процедуру – выдача справки об отношении к воинской обязанности.

Этот документ будет необходим для получения или замены паспорта, водительских прав и лицензии на оружие. Справка будет выдаваться военными комиссариатами гражданам в возрасте от 18 до 27 лет бесплатно и в течение одного рабочего дня.

Обратиться за ней смогут все белорусы по месту жительства, независимо от того, являются ли «они субъектами воинской обязанности».

Фото: Минобороны РФ

# общество

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