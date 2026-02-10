С 11 февраля справка из военкомата станет обязательной для мужчин при замене паспорта

Актуальная информация для белорусских мужчин. Для получения или замены паспорта, водительского удостоверения и разрешения на приобретение и хранение гражданского оружия, теперь необходимо будет предоставлять справку об отношении к воинской обязанности. Соответствующий указ Президента вступает в силу с 11 февраля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Справку будут выдавать военные комиссариаты и их обособленные подразделения. Бесплатно и не позднее одного рабочего дня.