С 11 февраля справка из военкомата станет обязательной для мужчин при замене паспорта

Актуальная информация для белорусских мужчин. Для получения или замены паспорта, водительского удостоверения и разрешения на приобретение и хранение гражданского оружия, теперь необходимо будет предоставлять справку об отношении к воинской обязанности. Соответствующий указ Президента вступает в силу с 11 февраля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Справку будут выдавать военные комиссариаты и их обособленные подразделения. Бесплатно и не позднее одного рабочего дня.
Павел Кулиненко, заместитель начальника управления – начальник отдела главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Справка об отношении к воинской обязанности будет выдаваться гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Подчеркну, что данная справка будет выдана всем гражданам, которые лично прибудут в военные комиссариаты и их обособленное подразделение по месту жительства, независимо от того, являются они субъектом воинской обязанности или нет.
Новшество призвано обеспечить исполнение гражданами воинской обязанности и достичь полноту и достоверность данных воинского учета.