Несколько воинских частей Беларуси приведены в готовность в рамках проверки Вооружённых Сил
Укрепление национальной безопасности. В Беларуси продолжается масштабная внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил по поручению Президента. На этот раз инспекция проходит параллельно в воинских частях Западного и Северо-Западного оперативных командований, а также в соединениях сил специальных операций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основная цель – максимально оперативно привести силы немедленного реагирования в боевую готовность. Подразделения уже приступили к загрузке запасов материальных средств и вооружения. Также военнослужащим предстоит совершить многокилометровые перемещения на технике в назначенные районы, с последующими оборонительными действиями. Также соединения ждут марш-броски на пять километров в полном обмундировании.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
После отработки таких тактических эпизодов, в условиях воздействия диверсионно-разведывательных групп противника, соединения, воинские части вернутся на полигоны, где с ними будут проведены контрольные занятия по огневой подготовке, физической готовке. То, что можно проверять огневую выучку, можно проверить только в условиях полигона. Поэтому эти воинские части вернутся, будут отработаны все вопросы, связанные с контрольными занятиями по предметам боевой подготовки.
В боевую готовность приведена 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. В течение 90 минут после вскрытия конверта от Главнокомандующего – военнослужащие дежурной роты по реагированию приведены в высшую степень боевой готовности, а также одной из воинских частей сил немедленного реагирования.
Сергей Куприк, советник государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:
После приведения в готовность к боевому применению, подразделение будет выполнять задачи по предназначению в сложных условиях тактической обстановки. Каждый военнослужащий, соответственно, и подразделение, естественно, будут оценены по результатам контрольных занятий по огневой подготовке и физической подготовке, где будут проводиться упражнения контрольных стрельб из всех видов оружия и даваться упражнения на выносливость и на силу.
Ход проверки находится на личном контроле главы государства. Мероприятия продлятся до весны. По их завершении будет проведен детальный анализ для устранения возможных недостатков и корректировки работы по совершенствованию белорусской армии, подготовке и обучению личного состава.