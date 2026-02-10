Несколько воинских частей Беларуси приведены в готовность в рамках проверки Вооружённых Сил

Укрепление национальной безопасности. В Беларуси продолжается масштабная внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил по поручению Президента. На этот раз инспекция проходит параллельно в воинских частях Западного и Северо-Западного оперативных командований, а также в соединениях сил специальных операций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная цель – максимально оперативно привести силы немедленного реагирования в боевую готовность. Подразделения уже приступили к загрузке запасов материальных средств и вооружения. Также военнослужащим предстоит совершить многокилометровые перемещения на технике в назначенные районы, с последующими оборонительными действиями. Также соединения ждут марш-броски на пять километров в полном обмундировании.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

После отработки таких тактических эпизодов, в условиях воздействия диверсионно-разведывательных групп противника, соединения, воинские части вернутся на полигоны, где с ними будут проведены контрольные занятия по огневой подготовке, физической готовке. То, что можно проверять огневую выучку, можно проверить только в условиях полигона. Поэтому эти воинские части вернутся, будут отработаны все вопросы, связанные с контрольными занятиями по предметам боевой подготовки.

В боевую готовность приведена 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. В течение 90 минут после вскрытия конверта от Главнокомандующего – военнослужащие дежурной роты по реагированию приведены в высшую степень боевой готовности, а также одной из воинских частей сил немедленного реагирования.