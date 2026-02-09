Работа над книгой шла около 10 лет – о пособии по истории православия на белорусских землях рассказала профессор

В стенах Минской духовной академии в программе «Прикосновение к свету» встретились с профессором, заведующей кафедрой церковной истории. Олег Лепешенков, СТВ:

Совсем недавно вышло новое пособие по истории православия на белорусских землях. С какого времени и какого события начитается отсчет?

Валентина Теплова, заведующая кафедрой церковной истории Минской духовной семинарии:

Это долгожданная книга, потому что работа над ней шла, наверное, около 10 лет. Тщательно подбирался коллектив авторов. Впервые эту идею по изданию книги или учебного пособия по истории православной церкви озвучил Владыка митрополит Вениамин. Именно он поручил коллективу авторов продумать это учебное пособие и, конечно, поработать над ним. Это учебное пособие, которое раскрывает исторический путь православия, начиная от его первых годов, первых десятилетий распространения на белорусских землях и заканчивается том 1917 годом. Это первый том истории православной церкви на территории белорусских земель. Работа над томом будет продолжена, поскольку есть такое желание поработать над вторым томом, который будет посвящен истории православия начиная с 1917 года и заканчивая сегодняшним днем.

Олег Лепешенков:

Напомните, с чего все начиналось? Как православная вера утвердилась на белорусских землях? Валентина Теплова:

Этот процесс связан еще с периодом, который в истории Беларуси носит название древнерусского периода. Это период, хронологические рамки которого можно связать с X веком и можно до конца XVII века. Христианство пришло на белорусские земли в конце X века. Хотя, конечно, отдельные моменты связанные со знакомством населения белорусских земель с христианством можно обнаружить в более ранее столетие – еще в IX веке. К 992 году мы можем говорить об образовании первой христианской кафедры на территории белорусских земель – это была Полоцкая православная кафедра. Надо, конечно, помнить о том, что христианство пришло на белорусские земли в православной традиции. Оно было принято из Византии. Уже в конце как раз X века, в 992 году была создана Полоцкая епархия. В 1005 году буквально через несколько лет была создана еще одна епархия – Туровская епархия.