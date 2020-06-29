Оксана Орлова: прежде всего обязанность родителей – оградить своих детей от политической борьбы
О том, почему плохо вовлекать детей в политику, о своем выборе и о белорусской системе образования рассказала директор социально-педагогического учреждения «Детский городок Ленинского района» Оксана Орлова.
Политические вопросы – это, конечно, далеко не детские вопросы
Оксана Орлова, директор социально-педагогического учреждения «Детский городок Ленинского района Минска»:
Политические вопросы – это, конечно, далеко не детские вопросы. И все-таки наши взрослые, которые вовлекают детей… У детей должно быть их детство. Когда исполнится их возраст совершеннолетия, они тогда сами смогут решить, в каком политическом процессе и каким образом будут участвовать.
А вот эти моменты, когда взрослые пытаются втянуть детей в политическую борьбу, политические интриги – к сожалению, на детей это оказывает только отрицательное воздействие. К сожалению, страдает их психика, нормальные природные моменты, по которым наши дети должны развиваться.
Ребенок не должен без согласия взрослых пойти на какие-то политические акции
Наших детей должны защищать их законные представители. Это либо родители, либо те лица, которые их заменяют по каким-то причинам. Прежде всего это обязанность взрослых – рассказать, объяснить и донести. Если у взрослого есть авторитет, то, конечно, ребенок не должен без согласия взрослых пойти на какие-то политические акции, какие-то дела, потому что это прежде всего обязанность родителей – оградить своих детей от политической борьбы.
Не всегда задумываемся, что если произойдут какие-то глобальные перемены, мы можем потерять вещи, к которым привыкли
У меня как у гражданина есть такое ощущение, что, может быть, кто-то куда-то как-то что-то пытается, допустим, навязать. Но я сама для себя, естественно, выбор уже сделала, внутренний выбор у меня уже есть. Я как человек, как мать, как директор учреждения прежде всего выступаю за спокойствие и стабильность. Потому что много можно анализировать, много можно говорить. Но то, что наработано за долгие годы, или то, что есть уже в стране – конечно же, есть и много хорошего.
Я могу говорить сегодня за систему образования в целом. Такая система образования, как в Беларуси, далеко не во всех странах есть. Потому что сегодня защищается наше детство или материнство. Сегодня мама или папа, или мама с папой отдают своего ребенка в детский сад и абсолютно убеждены и уверены, что целый день с их ребенком не произойдет ничего. У нас остается система бесплатного базового образования, что немаловажно. Это тоже достоинство государства.
Просто есть вещи, к которым мы уже привыкли. Нам они кажутся само собой разумеющимися, и мы не всегда задумываемся о том, что если произойдут какие-то глобальные перемены, мы это все сможем потерять.