Поезда на Автозаводской линии метро станут ходить чаще в часы пик

Новости Беларуси. В час пик в будние дни поезда на второй ветке метро будут ходить чаще, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Транспортники изучили пассажиропоток и добавили поезда. Так, уже 5 июня шесть дополнительных составов будут курсировать по Автозаводской линии с 6.30 до 8.30 утра и с 17 до 19 часов. Интервал движения поездов сократят с 3 минут до 2,5.