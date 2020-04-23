Президент Беларуси: «Система здравоохранения справляется, запас есть, но расслабляться нельзя»

Сейчас их запасов хватит на месяц и их регулярно пополняют. Тем более специалисты в Витебске успели разработать свои тест-системы – не хуже, чем завозные.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Система здравоохранения справляется, запас есть, но расслабляться нельзя. Ни в коем случае нельзя расслабляться. И еще, Наталья Ивановна и Игорь Петрович, ни в коем случае не перенапрягайте людей. Люди же разные. Есть такие устойчивые как вы, как Сергей Николаевич, Равков и так далее. А есть же люди со слабой психикой, и мы все время их давим, давим, давим: попадетесь, заразитесь, не вылечитесь.

Мы даже дошли до того, что мы напугали людей, что это такая зараза, что надо, как от прокаженных, бежать от тех, кто переболел (подробнее здесь).

И если в Америке или в Китае проверили этот метод лечения и говорят, что плазма помогает выздоравливать людям, мы должны этим воспользоваться, что мы и делаем. Но я к тому, что не надо перенапрягать людей. Вот переболел – подальше от него. Это же человек абсолютно выздоровевший и это лекарство для больных, этот человек. И людям этим, которые переболели, надо гордиться, что они выстояли.

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Если мы будем в больнице держать здоровых людей, то, не дай бог, нам и коек потом не хватит»

Президент Беларуси: «Надо будет вернуться к образу жизни наших людей, если мы хотим жить нормально»

Александр Лукашенко о коронавирусе: «Надо задействовать всех специалистов – и гражданских, и военных»