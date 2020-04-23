Президент Беларуси: «Надо будет вернуться к образу жизни наших людей, если мы хотим жить нормально»

Новости Беларуси. Важно не забывать, что в Беларуси болеют не только COVID-19. По-прежнему в медпомощи нуждаются онкобольные и диабетики, сердечники и астматики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Важно не забывать, что в Беларуси болеют не только COVID-19. По-прежнему в медпомощи нуждаются онкобольные и диабетики, сердечники и астматики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Абсолютное большинство жертв нынешнего вируса – тяжелобольные люди. Вот такой жесткий урок пандемии, который должен подтолкнуть всех пересмотреть свой образ жизни.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Беларуси нет ни одного умершего человека чисто от коронавируса. Ну нет таких людей. Каждые сутки утром мне докладывают по погибшим людям за сутки. Слава богу, что там один, два, три. Редко случай был, что там четыре человека. И когда я смотрю – я не образно говорю, я дословно говорю – на полстраницы диагноз. Это букет болезней.
Из этого нам после всех эти пандемий придется делать соответствующие выводы. Нам надо будет вернуться к образу жизни наших людей, если мы хотим жить нормально, а не пребывать в стационаре на лечении.