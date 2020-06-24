Президент Беларуси с сыновьями на параде Победы в Москве. Показываем, как это было

Новости Беларуси. Общий подвиг – общая память. В России 24 июня прошли памятные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные события развернулись в Москве. Для участия в них в российскую столицу прибыли зарубежные лидеры, многочисленные гости. Присутствовал на торжествах и Александр Лукашенко с сыновьями. Президент находился на трибуне для почетных гостей вместе с лидерами других государств, представителями дипломатических миссий и, конечно, ветеранами.

По брусчатке Красной площади торжественным маршем прошли свыше 14 тысяч человек, более 230 единиц военной и специальной техники. Среди участников смотра – и парадный расчет из нашей страны. Память о самых трагических событиях XX века и о Великой Победе, которой в этом году 75, свята для каждого белоруса. Репортаж Алены Сыровой.

Если спросить любого белоруса или россиянина о Дне Победы, в ответ абсолютно точно можно услышать не одну историю о войне, которая затронула практически каждую семью. 9 мая – сакральная дата, и каждый год ее с особенным трепетом ждут все те, кто помнит.

Нынешний 75-й со дня окончания Великой Отечественной войны, несмотря на обстоятельства, в Беларуси исключением не стал: мы лично говорили спасибо ветеранам, несли цветы к памятникам и, как водится, провели парад. В России же приняли решение (и не нам его оспаривать) отложить праздник до сегодняшнего дня.

Алена Сырова, корреспондент:

Невзирая на даты, в день общей памяти мы, белорусы, конечно, не смогли остаться в стороне. Общая история и общие герои объединяют в любые времена и стирают любые границы.

Внимание! Говорит и показывает Москва!

На Красной площади все как тогда, в июне 1945-го – парадные расчеты, боевая техника и победители. Правда, это уже не молодые люди, только пришедшие с фронта, а немногочисленные ветераны, которые за торжественным маршем в их честь наблюдают с трибуны. Прежде чем оказаться здесь, каждый из главных героев сегодняшнего дня прошел двухнедельный карантин.

Меры, которые приняли в Москве из-за коронавируса, не предполагают и наличия зрителей на параде. Наземную часть действа они смогут увидеть только в трансляциях. Но все же гости на трибунах есть. В Москву пригласили лидеров 20 государств. Приехали 13, в их числе и наш Президент. Рядом с главой государства трое его сыновей. До начала парада Александр Лукашенко не упускал возможность и общался с ветеранами.

Эти люди как никто знают, какой ценой досталась та Победа и почему особенно важно не забывать. За наш сегодняшний мир боролись миллионы людей разных национальностей из всех республик СССР. Они победили вместе. Единство – самая верная тактика в любом противостоянии и сегодня. Жаль, что у потомков победителей не всегда так получается.

В едином марше вместе с российскими военными чеканят шаг по брусчатке парадные расчеты из Азербайджана, Армении, Узбекистана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и, конечно, Беларуси. Знаменная группа сводной роты почетного караула представляет нашу страну. Момент особой гордости...

Проходит рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь. Командует парадным расчетом старший лейтенант Владислав Шепелевич.

Этот парад вместо привычного часа длился полтора. Под звуки тех же маршей, что и во время парада Победы в 1945-м, маршировали более 40 парадных расчетов, представители всех родов войск. Конечно, представили оружие. Механизированная колонна: танки, реактивные системы залпового огня – всего 234 машины. Но все-таки, пожалуй, самая эффектная часть парада (и единственная доступная для просмотра обычными жителями вживую) – воздушная. В небо над Москвой символично поднялись 75 самолетов и вертолетов.

Глядя на всю эту мощь, неизбежно задумываешься о ценности человеческой жизни. Вторая мировая искалечила тысячи судеб, унесла миллионы жизней, и мы просто не имеем права допустить такое вновь. До сегодняшнего дня имена всех героев той войны неизвестны, но это не значит, что о них забыли. Александр Лукашенко на параде в Москве: «Победим, выстоим» Почтить память каждого президенты пришли к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Минута молчания. А разве нужны слова?