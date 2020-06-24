Жительница Москвы на параде Победы: не была в Беларуси, но все ещё впереди. Хотим передать нашим братьям привет

Новости Беларуси. Слова благодарности 24 июня в Москве звучат особенно часто. В адрес ветеранов – спасибо за Победу, в адрес военных – за яркое зрелище, и даже в адрес политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Зиновьева, москвичка:

У меня мама была в Минске не так давно, ей очень понравился город. Сказала, что там очень чтят традиции, так скажем, военные, памятники очень красивые и интересные. Я, к сожалению, не была в Беларуси, но все еще впереди. Хотим передать нашим братьям, так скажем, большой привет. Что мы все сила и благодаря нашему сплочению победили. И это здорово.