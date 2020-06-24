Марзалюк: «Мы ніколі не знікнем! Беларуская дзяржава будзе заўсёды! За яе заплачана занадта вялікая крывавая цана»

Становление белорусской государственности и формирование страны в нынешних границах обсуждали эксперты в программе «В обстановке мира».
«Ёсць тры рэчы для кожнага грамадзяніна кожнай краіны святыя. Гэта наша сімволіка, нашы законы і межы дзяржавы»
Становление белорусской государственности и формирование страны в нынешних границах обсуждали эксперты в программе «В обстановке мира».
«Ёсць тры рэчы для кожнага грамадзяніна кожнай краіны святыя. Гэта наша сімволіка, нашы законы і межы дзяржавы»
Игорь Марзалюк, СТВ:
У старажытных рымлянаў была вельмі добрая фраза: «Жыццё кароткае – Бацькаўшчына вечная».
Хай наша Бацькаўшчына будзе вечная, хай яе тэрытарыяльныя межы захоўваюцца такімі, якімі яны ёсць на сёння. І кожны з нас павінен памятаць, што без сваёй дзяржавы, без сваёй нацыі і без сваёй дзяржаўнасці нас няма – мы знікаем.
Мы ніколі не знікнем! Беларуская дзяржава будзе заўсёды! За яе заплачана занадта вялікая крывавая цана. Давайце пра гэта памятаць. Памятаць пра продкаў, памятаць пра тое, што мы абавязяны захаваць, памножыць і развіць нашу беларускую дзяржаву, нашу Рэспубліку Беларусь, наш супольны дом усіх пакаленняў нашай нацыі.