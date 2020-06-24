Прямой эфир

Марзалюк: «Мы ніколі не знікнем! Беларуская дзяржава будзе заўсёды! За яе заплачана занадта вялікая крывавая цана»

24 июня 2020 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Становление белорусской государственности и формирование страны в нынешних границах обсуждали эксперты в программе «В обстановке мира»

«Ёсць тры рэчы для кожнага грамадзяніна кожнай краіны святыя. Гэта наша сімволіка, нашы законы і межы дзяржавы»

Марзалюк: «Мы ніколі не знікнем! Беларуская дзяржава будзе заўсёды! За яе заплачана занадта вялікая крывавая цана»-1

 

Игорь Марзалюк, СТВ:
У старажытных рымлянаў была вельмі добрая фраза: «Жыццё кароткае – Бацькаўшчына вечная».

Хай наша Бацькаўшчына будзе вечная, хай яе тэрытарыяльныя межы захоўваюцца такімі, якімі яны ёсць на сёння. І кожны з нас павінен памятаць, што без сваёй дзяржавы, без сваёй нацыі і без сваёй дзяржаўнасці нас няма – мы знікаем.

Мы ніколі не знікнем! Беларуская дзяржава будзе заўсёды! За яе заплачана занадта вялікая крывавая цана. Давайце пра гэта памятаць. Памятаць пра продкаў, памятаць пра тое, што мы абавязяны захаваць, памножыць і развіць нашу беларускую дзяржаву, нашу Рэспубліку Беларусь, наш супольны дом усіх пакаленняў нашай нацыі.

# общество # общество # Игорь Марзалюк

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко на параде в Москве: «Победим, выстоим»
24 июня 2020 17:25

Александр Лукашенко на параде в Москве: «Победим, выстоим»

Жительница Москвы на параде Победы: не была в Беларуси, но все ещё впереди. Хотим передать нашим братьям привет
24 июня 2020 17:21

Жительница Москвы на параде Победы: не была в Беларуси, но все ещё впереди. Хотим передать нашим братьям привет

«Ёсць тры рэчы для кожнага грамадзяніна кожнай краіны святыя. Гэта наша сімволіка, нашы законы і межы дзяржавы»
24 июня 2020 16:25

«Ёсць тры рэчы для кожнага грамадзяніна кожнай краіны святыя. Гэта наша сімволіка, нашы законы і межы дзяржавы»