Марзалюк: «Мы ніколі не знікнем! Беларуская дзяржава будзе заўсёды! За яе заплачана занадта вялікая крывавая цана»

Игорь Марзалюк, СТВ:

У старажытных рымлянаў была вельмі добрая фраза: «Жыццё кароткае – Бацькаўшчына вечная».

Хай наша Бацькаўшчына будзе вечная, хай яе тэрытарыяльныя межы захоўваюцца такімі, якімі яны ёсць на сёння. І кожны з нас павінен памятаць, што без сваёй дзяржавы, без сваёй нацыі і без сваёй дзяржаўнасці нас няма – мы знікаем.