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Александр Лукашенко на параде в Москве: «Победим, выстоим»

24 июня 2020 17:25
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Новости Беларуси. Слова благодарности 24 июня в Москве звучат особенно часто. В адрес ветеранов – спасибо за Победу, в адрес военных – за яркое зрелище, и даже в адрес политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на параде в Москве: «Победим, выстоим»-1

Россияне, не сдерживая эмоций, благодарят тех, кто не побоялся, приехал и разделил с ними праздник.

Александр Лукашенко на параде в Москве: «Победим, выстоим»-4

– Спасибо, что приехали, друзья!
– В столицу родины приехали!

Александр Лукашенко на параде в Москве: «Победим, выстоим»-7

– Григорьич, держитесь!
– Победим, выстоим!

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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