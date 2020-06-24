Александр Лукашенко на параде в Москве: «Победим, выстоим»

Новости Беларуси. Слова благодарности 24 июня в Москве звучат особенно часто. В адрес ветеранов – спасибо за Победу, в адрес военных – за яркое зрелище, и даже в адрес политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.