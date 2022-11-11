Азарёнок в ПГУ: враги пытаются убедить, что молодёжь не та, будет космополитами. Это наглое враньё!

Новости Беларуси. Об информационной войне, ее способах, методах, а также роли отечественных СМИ в противостоянии лжи и отстаивании правды говорили 11 ноября в Новополоцке. Со студентами и молодыми преподавателями Полоцкого госуниверситета встретились спикеры проекта «Будь в теме».

Опытные спикеры не понаслышке знают о последствиях информационного террора. В качестве примера наш коллега Григорий Азаренок привел 2020 год, когда волна лжи в соцсетях могла перерасти в настоящее цунами. При этом ставка делалась именно на молодежь.

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Враги нашего государства, народа пытаются нас убедить в том, что молодежь не та и вы никогда больше это поколение не найдете для себя, они будут космополитами, такими же, как мы, манкуртами, не помнящими родства. Я, побывав не в первой аудитории, благодаря совместному проекту с «Белой Русью» могу абсолютно точно утверждать, что это наглое и подлое вранье. Молодежь наша, молодежь нормальная, хорошая.