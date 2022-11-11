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Музейную экспозицию, посвящённую матерям, открыли в Клецком районе. История каждой жительницы особенная

11 ноября 2022 13:03
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Новости Беларуси. Экспозиция, посвященная многодетным матерям, появилась в Заостровечье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выставке представлены фото- и текстовые материалы с информацией о девяти местных жительницах. История каждой из них особенная.

Музейную экспозицию, посвящённую матерям, открыли в Клецком районе. История каждой жительницы особенная-1

Так, один из стендов посвящен Людмиле Ленковец. Она взяла на воспитание мальчика и трех девочек из приюта. Интересно, что в роли экскурсоводов выступили дети женщин, которым посвящен проект.

Музейную экспозицию, посвящённую матерям, открыли в Клецком районе. История каждой жительницы особенная-4

Ирина Крицук, заведующая историко-этнографическим музеем агрогородка Заостровечье:У далейшым мы планіруем аднаўляць і папаўняць нашы музейныя экспазіцыі фотаздымкамі, таму што на тэрыторыі аграгарадка пражывае каля 28 мнагадзетных сямей.

Идея экспозиции возникла в Заостровечской средней школе. Там же помогли собрать информацию и подготовить материалы.

Музейную экспозицию, посвящённую матерям, открыли в Клецком районе. История каждой жительницы особенная-7

Школьники – частые гости музея. В рамках совместного проекта некоторые из них самостоятельно проводят экскурсии на различные темы. Такой подход позволяет детям узнать много новых фактов.

Музейную экспозицию, посвящённую матерям, открыли в Клецком районе. История каждой жительницы особенная-10

Артем Давыдок, ученик Заостровечской средней школы:
Я лічу, што гэта вельмі цікава праводзіць экскурсіі не толькі нашым вучням, але і гасцям, якія прыязджаюць і наведваюць наш музей.

Музейную экспозицию, посвящённую матерям, открыли в Клецком районе. История каждой жительницы особенная-13

Кроме того, на базе музея проходят уроки. Здесь школьники изучают историю, а также белорусский язык и литературу.

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Ирина Крицук # Артем Давыдок # Людмила Ленковец # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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