Музейную экспозицию, посвящённую матерям, открыли в Клецком районе. История каждой жительницы особенная

Новости Беларуси. Экспозиция, посвященная многодетным матерям, появилась в Заостровечье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выставке представлены фото- и текстовые материалы с информацией о девяти местных жительницах. История каждой из них особенная.

Так, один из стендов посвящен Людмиле Ленковец. Она взяла на воспитание мальчика и трех девочек из приюта. Интересно, что в роли экскурсоводов выступили дети женщин, которым посвящен проект.

Ирина Крицук, заведующая историко-этнографическим музеем агрогородка Заостровечье:У далейшым мы планіруем аднаўляць і папаўняць нашы музейныя экспазіцыі фотаздымкамі, таму што на тэрыторыі аграгарадка пражывае каля 28 мнагадзетных сямей. Идея экспозиции возникла в Заостровечской средней школе. Там же помогли собрать информацию и подготовить материалы.

Школьники – частые гости музея. В рамках совместного проекта некоторые из них самостоятельно проводят экскурсии на различные темы. Такой подход позволяет детям узнать много новых фактов.

Артем Давыдок, ученик Заостровечской средней школы:

Я лічу, што гэта вельмі цікава праводзіць экскурсіі не толькі нашым вучням, але і гасцям, якія прыязджаюць і наведваюць наш музей.