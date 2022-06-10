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Они разрушали белорусское общество и государственность. Почему некоторые профсоюзы будут закрыты?

10 июня 2022 10:07
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Новости Беларуси. Генеральный прокурор Беларуси направил в Верховный Суд заявления о прекращении деятельности отдельных профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Они разрушали белорусское общество и государственность. Почему некоторые профсоюзы будут закрыты?-1

Речь идет о ряде объединений, деятельность которых приобрела политизированный характер. Это касается Свободного профсоюза металлистов, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также Белорусского конгресса демократических профсоюзов и некоторых других. Усилия руководителей и участников этих организаций были направлены не на защиту интересов работников, а на разрушение белорусского общества и государственности.  

Они разрушали белорусское общество и государственность. Почему некоторые профсоюзы будут закрыты?-4

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:  
Вместо выполнения возложенных функций руководители и члены этих организаций принимали активное участие в деструктивной деятельности, несанкционированных массовых мероприятиях, распространяли информационную продукцию экстремистского содержания. По всем фактам их противоправной деятельности возбуждены уголовные дела и приняты меры административного воздействия.  

В Генпрокуратуре подчеркивают: ведомство и в дальнейшем будет принципиально реагировать на любые попытки дестабилизировать общественную безопасность и нарушить конституционный строй.  

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Анжелика Курчак # Фотофакт

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