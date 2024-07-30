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Президент Беларуси провёл серию телефонных переговоров

30 июля 2024 10:32
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Глава государства провел серию телефонных переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси провёл серию телефонных переговоров-1

В частности, с главой «Роснефти» Игорем Сечиным Президент обсудил перспективы сотрудничества Беларуси с этой российской компанией.

Президент Беларуси провёл серию телефонных переговоров-4

Также Александр Лукашенко поговорил с председателем Центрального комитета компартии России Геннадием Зюгановым. Речь шла о сотрудничестве по линии партийных объединений. Кроме того, обсуждался вопрос проведения второго международного антифашистского форума, который планируется в Минске этой осенью.

Президент Беларуси провёл серию телефонных переговоров-7

Впервые мероприятие прошло в Беларуси год назад. В нынешнем ожидается, что участие в работе этой площадки примут гости из более чем 100 стран мира. Приглашение также получил Президент Беларуси. Кроме того, Геннадий Зюганов поблагодарил Александра Лукашенко за поздравление с 80-летием, которое лидер КПРФ отметил в июне.

# Международное сотрудничество # общество # Александр Лукашенко # Геннадий Зюганов # Игорь Сечин

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