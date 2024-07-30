Президент Беларуси провёл серию телефонных переговоров

Также Александр Лукашенко поговорил с председателем Центрального комитета компартии России Геннадием Зюгановым. Речь шла о сотрудничестве по линии партийных объединений. Кроме того, обсуждался вопрос проведения второго международного антифашистского форума, который планируется в Минске этой осенью.

Впервые мероприятие прошло в Беларуси год назад. В нынешнем ожидается, что участие в работе этой площадки примут гости из более чем 100 стран мира. Приглашение также получил Президент Беларуси. Кроме того, Геннадий Зюганов поблагодарил Александра Лукашенко за поздравление с 80-летием, которое лидер КПРФ отметил в июне.