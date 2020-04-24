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Президент Беларуси принял решение о внесении в парламент проекта закона об амнистии

24 апреля 2020 10:26
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Новости Беларуси. Законопроект об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне внесен в Палату представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято главой государства по результатам изучения списков лиц, осужденных за коррупцию.

Президент Беларуси принял решение о внесении в парламент проекта закона об амнистии -1

Напомним, эти списки Александр Лукашенко поручил подготовить на совещании 16 апреля. Тогда Президент заявил, что сохраняет жесткое отношение к коррупционерам. И потребовал взвешенного подхода при амнистии или помиловании осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

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Как информировал по итогам совещания председатель Верховного суда Валентин Сукало, в результате амнистии из мест лишения свободы могут освободить около 2 тысяч человек.

Президент Беларуси принял решение о внесении в парламент проекта закона об амнистии -4

# Амнистия в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Валентин Сукало # Фотофакт

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