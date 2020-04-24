Президент Беларуси принял решение о внесении в парламент проекта закона об амнистии

Новости Беларуси. Законопроект об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне внесен в Палату представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято главой государства по результатам изучения списков лиц, осужденных за коррупцию.

Напомним, эти списки Александр Лукашенко поручил подготовить на совещании 16 апреля. Тогда Президент заявил, что сохраняет жесткое отношение к коррупционерам. И потребовал взвешенного подхода при амнистии или помиловании осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

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Как информировал по итогам совещания председатель Верховного суда Валентин Сукало, в результате амнистии из мест лишения свободы могут освободить около 2 тысяч человек.