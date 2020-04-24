«Лес остаётся нашим богатством». Президенту внесён на рассмотрение проект указа о лесном хозяйстве

Новости Беларуси. Президенту Беларуси Александру Лукашенко внесли на рассмотрение проект указа «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины». Глава государства заслушал сегодня доклад о предлагаемых изменениях, сообщает БЕЛТА.

На доклад к Президенту пришли вице-премьеры Владимир Дворник и Юрий Назаров, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа и председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Лес как был нашим богатством, так и остается. Но к этому богатству мы относимся порой, а, может быть, зачастую, безобразно. Я уверен, что если бы мы к природе относились ответственно и с уважением, то мы бы жили не только гораздо лучше, но и вирусы бы нас не взяли. Потому что это не только богатство, это здоровье наших людей, потому что у нас почти половина территории – это леса и болота. Болот немало и, как оказывается, это тоже здравница. И не зря просвещенная Европа защищает болота – они главный источник кислорода.

Глава государства подчеркнул, что к этому природному богатству, которое есть в Беларуси, необходимо относиться по-человечески: ценить, беречь и вовремя восстанавливать.

Александр Лукашенко:

Лес – это ресурс, сырье для многого. Мы в последнее время многое сделали для того, чтобы использовать этот наш возобновляемый ресурс. У нас нет столько нефти, сколько, допустим, в России, нет природного газа. Поэтому у нас земля, лес и людские руки – это ресурс, который мы должны использовать рачительно. И, коль это наше богатство, надо прирастать лесом.

Проект указа «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины» серьезно меняет порядок реализации древесины на внутреннем рынке. Александр Лукашенко поинтересовался, какие конкретно предлагаются изменения и почему сегодня нельзя работать по существующим правилам.

«Если мы придем к общему мнению, и это будет выгодно и лучше для нашей экономики и людей, мы эту систему или поменяем, или подремонтируем, усовершенствуем. Но цель одна – мы не должны по-варварски относиться к лесным ресурсам, к лесу, природе. И, во-вторых, все, что мы сделаем, должно быть в плюс – в денежном выражении, для бюджета, для людей, страны. То есть все должно быть не во вред и принести пользу», – подчеркнул Президент.

Как пояснил Юрий Назаров, нынешние правила действуют с 2007 года. И сегодня некоторые их положения отрицательно сказываются на работе модернизированных деревообрабатывающих предприятий и эффективности лесохозяйственной отрасли в целом. Поэтому нынешнюю систему нужно подстроить под существующие реалии жизни. Речь идет о торговле лесными ресурсами на внутреннем рынке.

Александр Лукашенко:

Вы ко мне по внешнему рынку даже не приходите. На внешний рынок мы должны продавать продукцию лесного хозяйства с высокой добавленной стоимостью. Чтобы не получилось так, что вы доску сделаете и продадите в Германию, Словакию или еще куда-нибудь, а они из этой доски сделают мебель и продадут нашей стране. Мы сами должны делать, насколько это возможно. Я понимаю, что мы не все можем переработать и продать готовое с высочайшей добавленной стоимостью. Но последние случаи говорят о том, что многое можем. Вплоть до того, что во Францию начали поставлять готовые дома.