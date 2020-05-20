Президент Беларуси поздравил соотечественников с 500-летием Жировичского монастыря

Новости Беларуси. В Жировичах 20 мая большой праздник. Одному из старейших центров православной веры Беларуси – местному монастырю – 500 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Жировичах 20 мая большой праздник. Одному из старейших центров православной веры Беларуси – местному монастырю – 500 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юбилей – 550-летие со дня явления – и у Жировичской иконы Божьей Матери.
Ей молились короли, цари и патриархи. Жировичская икона Божьей Матери отмечает 550-летие
Поздравительное послание соотечественникам по случаю значимых для всего православного мира дат направил Президент Александр Лукашенко.
«Осознавая важное значение духовной составляющей в формировании традиций белорусского народа и сохранении его культурного наследия, государство оказывает всемерную поддержку в восстановлении Жировичской обители. Неустанные молитвенные труды ее насельников пробуждают в людях добро и любовь, надежду и милосердие, объединяют перед лицом любых испытаний», – говорится в поздравлении.