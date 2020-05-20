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Президент Беларуси поздравил соотечественников с 500-летием Жировичского монастыря

20 мая 2020 10:32
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Новости Беларуси. В Жировичах 20 мая большой праздник. Одному из старейших центров православной веры Беларуси – местному монастырю – 500 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент Беларуси поздравил соотечественников с 500-летием Жировичского монастыря-1

Юбилей – 550-летие со дня явления – и у Жировичской иконы Божьей Матери.  

Ей молились короли, цари и патриархи. Жировичская икона Божьей Матери отмечает 550-летие

Президент Беларуси поздравил соотечественников с 500-летием Жировичского монастыря-4

Поздравительное послание соотечественникам по случаю значимых для всего православного мира дат направил Президент Александр Лукашенко.

Президент Беларуси поздравил соотечественников с 500-летием Жировичского монастыря-7

«Осознавая важное значение духовной составляющей в формировании традиций белорусского народа и сохранении его культурного наследия, государство оказывает всемерную поддержку в восстановлении Жировичской обители. Неустанные молитвенные труды ее насельников пробуждают в людях добро и любовь, надежду и милосердие, объединяют перед лицом любых испытаний», – говорится в поздравлении.   

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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