Президент Беларуси поздравил соотечественников с 500-летием Жировичского монастыря

Новости Беларуси. В Жировичах 20 мая большой праздник. Одному из старейших центров православной веры Беларуси – местному монастырю – 500 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юбилей – 550-летие со дня явления – и у Жировичской иконы Божьей Матери. Ей молились короли, цари и патриархи. Жировичская икона Божьей Матери отмечает 550-летие

Поздравительное послание соотечественникам по случаю значимых для всего православного мира дат направил Президент Александр Лукашенко.