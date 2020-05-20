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Лариса Гринько: «На любви всё держится, в широком понимании этого слова»

20 мая 2020 10:13
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Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Лариса Гринько: «Мне кажется, что женщина даст фору современному мужчине»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
А любовь для Вас – это? Вот продолжите фразу.

Лариса Гринько: «На любви всё держится, в широком понимании этого слова» -1

Лариса Гринько, телеведущая:
Это основа основ. На любви всё держится, в широком понимании этого слова. На любви к Родине, к земле своей, к своему прошлому, разумеется, любви полов. Это всё самое главное!

# Женщины Беларуси # общество # Лариса Гринько # Вадим Щеглов

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