Лариса Гринько: «На любви всё держится, в широком понимании этого слова»

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».
Лариса Гринько: «Мне кажется, что женщина даст фору современному мужчине»
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
А любовь для Вас – это? Вот продолжите фразу.
Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».
Лариса Гринько: «Мне кажется, что женщина даст фору современному мужчине»
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
А любовь для Вас – это? Вот продолжите фразу.
Лариса Гринько, телеведущая:
Это основа основ. На любви всё держится, в широком понимании этого слова. На любви к Родине, к земле своей, к своему прошлому, разумеется, любви полов. Это всё самое главное!