Лариса Гринько: «На любви всё держится, в широком понимании этого слова»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: А любовь для Вас – это? Вот продолжите фразу.

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях» .

Лариса Гринько, телеведущая:

Это основа основ. На любви всё держится, в широком понимании этого слова. На любви к Родине, к земле своей, к своему прошлому, разумеется, любви полов. Это всё самое главное!