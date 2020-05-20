Лариса Гринько: «Мне кажется, что женщина даст фору современному мужчине»

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Мне кажется, в современном мире сложно умным женщинам, потому что у них совершенно другие тогда критерии и требования к мужчинам, потому что он должен, как минимум, соответствовать её внутреннему миру, чтобы мужчина был интересен женщине. Ваши мужчины в Вашей жизни были вам интересны?

Лариса Гринько рассказала, по какому принципу должна жить современная женщина

Лариса Гринько, телеведущая:

Да, у меня был замечательный муж, он был очень интересен, но, к сожалению, его уже нет 16 лет. Были разные.

Я не хочу говорить плохо про мужчин, мне очень нравятся мужчины, но, к сожалению, если брать, так сказать, взвешивать уровень сегодняшнего мужчины и сегодняшней женщины, мне кажется, что женщина даст фору современному мужчине.

Вадим Щеглов:

А почему так получается?