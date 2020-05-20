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Лариса Гринько: «Мне кажется, что женщина даст фору современному мужчине»

20 мая 2020 10:09
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Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Мне кажется, в современном мире сложно умным женщинам, потому что у них совершенно другие тогда критерии и требования к мужчинам, потому что он должен, как минимум, соответствовать её внутреннему миру, чтобы мужчина был интересен женщине. Ваши мужчины в Вашей жизни были вам интересны?

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Лариса Гринько, телеведущая:
Да, у меня был замечательный муж, он был очень интересен, но, к сожалению, его уже нет 16 лет. Были разные.

Я не хочу говорить плохо про мужчин, мне очень нравятся мужчины, но, к сожалению, если брать, так сказать, взвешивать уровень сегодняшнего мужчины и сегодняшней женщины, мне кажется, что женщина даст фору современному мужчине.

Вадим Щеглов:
А почему так получается?

Лариса Гринько: «Мне кажется, что женщина даст фору современному мужчине» -1

Лариса Гринько:
А я не знаю. Наверное, женщины сами в этом виноваты, мы ведь хотели свободы, независимости, а мужчин надо всё время поощрять, выдвигать, хвалить его, мотивировать на какие-то действия, чтобы в нем проснулся инстинкт такого сильного рыцаря, способного на поступки, а мы же хотим послушного, удобного, комфортного, ну вот поэтому так и получили.

# Женщины Беларуси # общество # Лариса Гринько # Вадим Щеглов

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