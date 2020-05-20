«Любите рисовать – порисуйте тревогу, любите петь – пойте про тревогу. Можете помолчать про тревогу». Арт-терапия, как способ снять стресс
Как дети продолжают посещать кружки в самоизоляции, рассказываем в программе «Большой город».
С начала пандемии число посетителей внешкольных кружков и секций значительно уменьшилось. Поскольку современные дети и без того завсегдатаи соцсетей, им предложили провести время с пользой.
Своими любимыми увлечениями они могут заниматься дольше, не тратя времени на дорогу. Дома в уютной обстановке. Удалённо занимаются здесь как четырёхлетние, так и 30-летние театралы.
Алина Лисица, заместитель директора Дворца детей и молодёжи «Золак»:
Мы обязательно продолжим, потому что понравилось не только ребятам. И родители с удовольствием подключаются к нашим онлайн-тренировкам и занятиям, поэтому однозначно это направление мы, конечно, будем развивать.
Участие в научных конференциях, хобби, первая любовь... Как отмечают педагоги, волноваться из-за коронавируса современным подросткам попросту некогда. Тревогу больше бьют родители. Оно и понятно – ведь они в ответе за самых родных для них людей. Но нередко сами взрослые и сеют панику.
В то время, когда для своего ребёнка они должны стать опорой. И тогда точно школьники не будут искать успокоение во вредных привычках и просить помощи у совершенно чужих людей.
Надежда Лепешева, заведующая отделом Дворца детей и молодёжи «Золак»:
Любите рисовать – порисуйте тревогу, любите петь – пойте про тревогу. Можете помолчать про тревогу, прочувствовать, что с вами происходит сейчас. Вообще, на самом деле, я бы советовала (мы видим, что происходит, некоторые люди очень сильно нервничают), побудьте немного в своей тревоге, посмотрите, что с вами происходит и посублимируйте обязательно её.
Арт-терапия – верный способ направить свои эмоции и не растрачивать энергию напрасно. Недаром психологи советуют выплёскивать всё, что накопилось на душе и тяготит, в музыку, изобразительное искусство, хореографию, литературное творчество.
Исаак Ньютон, Фридрих Ницше, Винсент Ван Гог, Николай Гоголь, Иннокентий Смоктуновский… Гениев, которые пользовались ранее перечисленными рекомендациями, не счесть. Ведь научно доказано, когда работают мышцы, отдыхает мозг. И это не только не вредит здоровью, но и полезно сказывается на нашем организме.
На новый уровень оздоровления уже вышли те, кто в этом особенно нуждается. Для людей с душевными расстройствами открывают творческие мастерские. И в нашем внутреннем мире – вся красота внешняя. Так почему бы ей не поделиться с другими?