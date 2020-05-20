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  • «Любите рисовать – порисуйте тревогу, любите петь – пойте про тревогу. Можете помолчать про тревогу». Арт-терапия, как способ снять стресс

«Любите рисовать – порисуйте тревогу, любите петь – пойте про тревогу. Можете помолчать про тревогу». Арт-терапия, как способ снять стресс

20 мая 2020 09:45
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Как дети продолжают посещать кружки в самоизоляции, рассказываем в программе «Большой город».

С начала пандемии число посетителей внешкольных кружков и секций значительно уменьшилось. Поскольку современные дети и без того завсегдатаи соцсетей, им предложили провести время с пользой.

«Любите рисовать – порисуйте тревогу, любите петь – пойте про тревогу. Можете помолчать про тревогу». Арт-терапия, как способ снять стресс-1

Своими любимыми увлечениями они могут заниматься дольше, не тратя времени на дорогу. Дома в уютной обстановке. Удалённо занимаются здесь как четырёхлетние, так и 30-летние театралы.

«Любите рисовать – порисуйте тревогу, любите петь – пойте про тревогу. Можете помолчать про тревогу». Арт-терапия, как способ снять стресс-4

Алина Лисица, заместитель директора Дворца детей и молодёжи «Золак»:
Мы обязательно продолжим, потому что понравилось не только ребятам. И родители с удовольствием подключаются к нашим онлайн-тренировкам и занятиям, поэтому однозначно это направление мы, конечно, будем развивать.

Участие в научных конференциях, хобби, первая любовь... Как отмечают педагоги, волноваться из-за коронавируса современным подросткам попросту некогда. Тревогу больше бьют родители. Оно и понятно – ведь они в ответе за самых родных для них людей. Но нередко сами взрослые и сеют панику.

В то время, когда для своего ребёнка они должны стать опорой. И тогда точно школьники не будут искать успокоение во вредных привычках и просить помощи у совершенно чужих людей.

«Любите рисовать – порисуйте тревогу, любите петь – пойте про тревогу. Можете помолчать про тревогу». Арт-терапия, как способ снять стресс-7

Надежда Лепешева, заведующая отделом Дворца детей и молодёжи «Золак»:
Любите рисовать – порисуйте тревогу, любите петь – пойте про тревогу. Можете помолчать про тревогу, прочувствовать, что с вами происходит сейчас. Вообще, на самом деле, я бы советовала (мы видим, что происходит, некоторые люди очень сильно нервничают), побудьте немного в своей тревоге, посмотрите, что с вами происходит и посублимируйте обязательно её.

«Любите рисовать – порисуйте тревогу, любите петь – пойте про тревогу. Можете помолчать про тревогу». Арт-терапия, как способ снять стресс-10

Арт-терапия – верный способ направить свои эмоции и не растрачивать энергию напрасно. Недаром психологи советуют выплёскивать всё, что накопилось на душе и тяготит, в музыку, изобразительное искусство, хореографию, литературное творчество.

«Любите рисовать – порисуйте тревогу, любите петь – пойте про тревогу. Можете помолчать про тревогу». Арт-терапия, как способ снять стресс-13

Исаак Ньютон, Фридрих Ницше, Винсент Ван Гог, Николай Гоголь, Иннокентий Смоктуновский… Гениев, которые пользовались ранее перечисленными рекомендациями, не счесть. Ведь научно доказано, когда работают мышцы, отдыхает мозг. И это не только не вредит здоровью, но и полезно сказывается на нашем организме.

«Любите рисовать – порисуйте тревогу, любите петь – пойте про тревогу. Можете помолчать про тревогу». Арт-терапия, как способ снять стресс-16

На новый уровень оздоровления уже вышли те, кто в этом особенно нуждается. Для людей с душевными расстройствами открывают творческие мастерские. И в нашем внутреннем мире – вся красота внешняя. Так почему бы ей не поделиться с другими?

# Творчество # общество # Алина Лисица # Надежда Лепешева # Оксана Семашко

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