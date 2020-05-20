«Любите рисовать – порисуйте тревогу, любите петь – пойте про тревогу. Можете помолчать про тревогу». Арт-терапия, как способ снять стресс

С начала пандемии число посетителей внешкольных кружков и секций значительно уменьшилось. Поскольку современные дети и без того завсегдатаи соцсетей, им предложили провести время с пользой.

Своими любимыми увлечениями они могут заниматься дольше, не тратя времени на дорогу. Дома в уютной обстановке. Удалённо занимаются здесь как четырёхлетние, так и 30-летние театралы.

Алина Лисица, заместитель директора Дворца детей и молодёжи «Золак»:

Мы обязательно продолжим, потому что понравилось не только ребятам. И родители с удовольствием подключаются к нашим онлайн-тренировкам и занятиям, поэтому однозначно это направление мы, конечно, будем развивать.

Участие в научных конференциях, хобби, первая любовь... Как отмечают педагоги, волноваться из-за коронавируса современным подросткам попросту некогда. Тревогу больше бьют родители. Оно и понятно – ведь они в ответе за самых родных для них людей. Но нередко сами взрослые и сеют панику.

В то время, когда для своего ребёнка они должны стать опорой. И тогда точно школьники не будут искать успокоение во вредных привычках и просить помощи у совершенно чужих людей.