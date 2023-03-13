В Беларуси продолжается обсуждение программы новой политической партии

Новости Беларуси. В трудовых коллективах, учебных заведениях и экспертном сообществе продолжается обсуждение программы политической партии, создание которой инициирует «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект направлен на созидание и продолжение лучших национальных традиций, укрепление мира и согласия. Ведь в приоритете – сильная и независимая Беларусь. В ее строительстве важна и роль молодежи.

Ольга Южик, музыкальный руководитель Минского городского кадетского училища:

Как музыкальный руководитель, работающий с молодым поколением, мы воспитываем юных патриотов. Соответственно, мы хотим, чтобы наши ребята были самыми лучшими, самыми сильными, которые просто обязаны любить свою Родину. И в «Белой Руси» я уже достаточно долгое время, в организации. И хочу сказать, что сегодня наступил тот момент, когда простому белорусскому человеку просто необходимо быть в кругу своих единомышленников, где он может участвовать в обсуждении развития своего региона, также нашей страны в целом.

Учредительный съезд партии запланирован на 18 марта. Инициативы регионов найдут отражение и в программе, и в Уставе новой политической силы.