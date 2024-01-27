Президент Беларуси поздравил Арину Соболенко с победой на Australian Open

Новости Беларуси. Поздравление с уверенной защитой титула чемпионки Australian Open Арине Соболенко адресовал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Поздравление с уверенной защитой титула чемпионки Australian Open Арине Соболенко адресовал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Победа на турнире «Большого шлема» – огромное личное достижение, предмет национальной гордости, прекрасный стимул и пример для тысяч детей в Беларуси и по всему миру, отметил Александр Лукашенко. Глава государства также поблагодарил всех причастных к этому триумфу и пожелал новых успехов.
С победой Арину Соболенко поздравил и глава Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко, отметив, что теннисистка доказала, что она по праву одна из сильнейших.