27 января в Беларуси проходит репетиция централизованного экзамена. В пункты его проведения (их 144) прибыли свыше 55 тысяч учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отличие от прошлого года им доступны все предметы, а не только профильные. Самыми популярными стали русский язык, биология и математика. Результаты сегодняшнего экзамена будут известны в течение двух-трех недель.

Олег Старовойтов, ответственный секретарь приемной комиссии БГУ:

Максимально сегодня все условия приближены к тем, которые будут у нас в мае. Все строго. Ребята проходят по пропускам, которые им выдали заранее, и по паспортам. Ребята приходят минимум за полчаса до экзамена, сдают в гардероб свои личные вещи и телефоны, можно пользоваться только ручками.