Гвардейцы 6-й отдельной механизированной бригады проходят занятия по огневой подготовке

На Гожском полигоне снова звучат выстрелы. В этот раз свои знания на практике применяют военнослужащие артиллерийского подразделения 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им пришлось решать задачи по сценарию вероятного ведения реальных боевых действий. Стрельба велась с закрытых огневых позиций из самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и «Акация». Корректировать цели помогала разведка.

Петр Кравцов, офицер группы артиллерии:

Разведка проводилась как с использованием квадрокоптеров, так и с использованием визуального наблюдения и приборов разведки. То есть расчет должен самостоятельно занять огневую позицию, сориентироваться, доложить о готовности и выполнить огневую задачу. После этого покинуть огневую позицию.

Отметим, что данные занятия по огневой подготовке 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования были плановыми.