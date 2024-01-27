Гвардейцы 6-й отдельной механизированной бригады проходят занятия по огневой подготовке

На Гожском полигоне снова звучат выстрелы. В этот раз свои знания на практике применяют военнослужащие артиллерийского подразделения 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Гожском полигоне снова звучат выстрелы. В этот раз свои знания на практике применяют военнослужащие артиллерийского подразделения 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Им пришлось решать задачи по сценарию вероятного ведения реальных боевых действий. Стрельба велась с закрытых огневых позиций из самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и «Акация». Корректировать цели помогала разведка.
Петр Кравцов, офицер группы артиллерии:
Разведка проводилась как с использованием квадрокоптеров, так и с использованием визуального наблюдения и приборов разведки. То есть расчет должен самостоятельно занять огневую позицию, сориентироваться, доложить о готовности и выполнить огневую задачу. После этого покинуть огневую позицию.
Отметим, что данные занятия по огневой подготовке 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования были плановыми.