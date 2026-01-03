Беларусь продолжает наращивать производство молока

Повышение конкурентоспособности экономики, внедрение новых технологий, в том числе и цифровизация, а еще сильные регионы – вот лишь несколько трендов на предстоящую пятилетку. И каждый из них по своему вписывается в стратегию развития одной из флагманских отраслей – производство и переработку молока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта отрасль определяет лицо белорусской экономики. Молочные продукты в верхних строчках национального экспорта. Но вся эта история, разумеется, начинается с базы. На каждого белоруса производится более 900 килограммов молока. Это один из самых высоких показателей в мире. И хотя сейчас не пиковый сезон, от зимней технологии содержания животных будет зависеть многое.