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Беларусь продолжает наращивать производство молока

03 января 2026 18:40
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Повышение конкурентоспособности экономики, внедрение новых технологий, в том числе и цифровизация, а еще сильные регионы – вот лишь несколько трендов на предстоящую пятилетку. И каждый из них по своему вписывается в стратегию развития одной из флагманских отраслей – производство и переработку молока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта отрасль определяет лицо белорусской экономики. Молочные продукты в верхних строчках национального экспорта. Но вся эта история, разумеется, начинается с базы. На каждого белоруса производится более 900 килограммов молока. Это один из самых высоких показателей в мире. И хотя сейчас не пиковый сезон, от зимней технологии содержания животных будет зависеть многое.

Беларусь продолжает наращивать производство молока-2

Вот уже 7 лет день оператора машинного доения Екатерины Колесовой начинается одинаково. Утренняя и вечерняя дойка – отточенный момент, к каждой буренке подход особый. Труд не легкий, но очень важный. 

Напряженный ритм работы уже привычен коллективу. К слову, в хозяйстве «Мирополье» он в основном держится на плечах прекрасной половины человечества. Белорусской женщине, признается Екатерина, все по плечу. Особенно в этот год.

Беларусь продолжает наращивать производство молока-4

Екатерина Колесова, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Мирополье»:
В Год белорусской женщины, я думаю, внимание к нам будет еще больше. Благодаря нашим зоотехникам, работникам, трактористам и всем у нас скот досмотрен очень хорошо. У нас поголовье большое, каждую коровку знаешь: и характер, и нрав. Надо где-то и особый уход, подойти к ней.

Беларусь продолжает наращивать производство молока-6

И пока на полях работа аграриев временно поставлена на паузу, у животноводов объем не зависит от календаря. Зима – проверка, которая показывает, насколько эффективно подготовились к холодным месяцам и можно ли удержать надои и привесы. 

Подробнее в видео.

# Государственная политика в области сельского хозяйства

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