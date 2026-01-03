Пустовой: новогоднее поздравление Первого взорвало интернет

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

С чего начинать год и сегодняшнюю рубрику? Надо ведь с самой высокой ноты. Тем более год-то какой у нас в Беларуси? Год белорусской женщины. Мама меня напутствовала: ты давай там, без своей занудной политики, скажи о женщинах. Дело в том, что отношение к женщинам позволило нам не превратиться в Венесуэлу или Украину.

О главном, Первом и событиях первой недели года. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Беларусь – территория праздника для нас и для наших гостей. Безвиз для десятков стран, и десятки тысяч россиян Новый год встречают именно в Беларуси. Обилие гостей лишь подчеркивает привлекательность нашей страны.

Беларусь – территория праздника. Но в суровые будни нас окунули новости мира. Вернее, отсутствие мира в мире. Под очередным прицелом теперь уже Венесуэла. Резолюции Совбеза ООН, политесы геополитики, девальвированная демократия, международная безопасность под обломками, атаки беспилотниками и артиллерийские прилеты, захваты американским спецназом чужих президентов на суверенных территориях и брюссельская «а-та-та-та» про международное право.

Ой, как давно, утомительно и периодически все это происходит. А где место прекрасному в этом мире? В Беларуси. Новогоднее поздравление Первого лица Беларуси взорвало интернет. Белорусские женщины давно так не радовались новогоднему празднику.

Уставшие от праздничной суеты и беготни по парикмахерским в райцентрах и столичным салонам, расцвели, похорошели, искренне порадовались. От самой заснеженной деревушки Беларуси до утопающей в огнях столицы. Ликование женщин Беларуси заглушило даже бой курантов.