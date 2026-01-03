Прямой эфир

Минское «Динамо» отправляется на первый выезд в новом году

03 января 2026 20:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Стал известен состав минского «Динамо» на первый выезд в новом году регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В поездку отправились 26 исполнителей: три вратаря, восемь защитников и 15 нападающих, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» отправляется на первый выезд в новом году-1

Первой остановкой для подопечных Дмитрия Квартальнова станет Челябинск, там наши парни сыграют против местного «Трактора». В текущем розыгрыше команды уже встречались. В начале октября на домашнем льду были сильнее минчане. 

Более того, соперник принципиальный. Именно с «медведями» в прошлом сезоне «динамовцы» мерились силами в рамках четвертьфинальной стадии Кубка Гагарина, но уступили. А потому есть хорошая возможность вновь взять реванш. 

Во вторник «зубры» проведут поединок против московского ЦСКА, а 8 января сразятся с одним из главных конкурентов за лидерство череповецкой «Северсталью». Егор Бориков и Даррен Диц вернулись в состав белорусской дружины. 

Брэди Лайл, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Мы готовы идти дальше. «Трактор» – команда очень хорошая. Мы знакомы с ними по прошлогодней серии плей-офф и в этом сезоне играли. Это будет хорошая проверка для нас. У них очень сильная команда. В составе есть несколько высококлассных игроков. Это будет для нас очень важная игра.

Новый год столичный клуб встретил в качестве лидера турнирной таблицы Западной конференции. После 39 игр сезона в активе «зубров» 57 баллов.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко хочет взять реванш в «Битве полов» у Ника Кирьоса
02 января 2026 17:55

Арина Соболенко хочет взять реванш в «Битве полов» у Ника Кирьоса

В Рязани 3 января стартует лыжно-биатлонная «Гонка Чемпионов»
02 января 2026 17:40

В Рязани 3 января стартует лыжно-биатлонная «Гонка Чемпионов»

Саснович с победы стартовала на теннисном турнире в Брисбене
02 января 2026 11:03

Саснович с победы стартовала на теннисном турнире в Брисбене