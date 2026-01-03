Благотворительный марафон прошёл в Большом театре Беларуси
Марафон добрых дел продолжает движение по стране. Белорусы дарят заботу тем, кто в этом особенно нуждается. «От всей души» – в Большом театре Беларуси. На новогоднюю постановку пригласили людей серебряного возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В числе гостей посетители центров социального обслуживания населения, представители советов пожилых и волонтеры из всех регионов Беларуси. Их трудовой путь стал основой, которая позволила развиваться нашему государству.
Живой оркестр, атмосферные фотозоны, сказочные персонажи и любимые артисты. В этот вечер Большой театр Беларуси превратился в настоящий королевский дворец. Главные герои праздника – представители элегантного возраста. Поколение, благодаря которому мы взрослели и набирались мудрости, люди, которые несмотря ни на что, словно дети, продолжают верить в чудеса.
Марафон добра «От всей души» продолжается в Беларуси. Красивый праздничный концерт открыл череду приятных событий. По всей стране для пожилых людей пройдут концерты, выставки и мастер-классы.
Алеся Иванова, корреспондент:
Встречи в таком формате – возможность еще раз поблагодарить пожилых людей за их вклад в развитие нашей страны. Отмечу, благотворительная акция «От всей души» продлится до 14 января. И нет сомнений в том, что каждый, кто в эти дни нуждается в заботе и внимании, их обязательно получит.
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