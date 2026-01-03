Благотворительный марафон прошёл в Большом театре Беларуси

Марафон добрых дел продолжает движение по стране. Белорусы дарят заботу тем, кто в этом особенно нуждается. «От всей души» – в Большом театре Беларуси. На новогоднюю постановку пригласили людей серебряного возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе гостей посетители центров социального обслуживания населения, представители советов пожилых и волонтеры из всех регионов Беларуси. Их трудовой путь стал основой, которая позволила развиваться нашему государству.