Заполняемость белорусских санаториев в 2025-м превысила 86%

Уникальные природные ресурсы, целебный воздух хвойных лесов, минеральные воды, а также сочетание лечения и отдыха делают показатели экспорта туруслуг рекордными. Заполняемость белорусских санаториев в 2025 превысила 86 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особый ажиотаж – в период новогодних праздников. Провести время с пользой для души и тела в наших здравницах – это уже тренд. Места раскупают за несколько месяцев.