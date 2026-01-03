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Заполняемость белорусских санаториев в 2025-м превысила 86%

03 января 2026 19:18
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Уникальные природные ресурсы, целебный воздух хвойных лесов, минеральные воды, а также сочетание лечения и отдыха делают показатели экспорта туруслуг рекордными. Заполняемость белорусских санаториев в 2025 превысила 86 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особый ажиотаж – в период новогодних праздников. Провести время с пользой для души и тела в наших здравницах – это уже тренд. Места раскупают за несколько месяцев.

Заполняемость белорусских санаториев в 2025-м превысила 86%-2

В белорусских санаториях уже традиционно 100-процентная загрузка на новогодние праздники. Все места были забронированы задолго до череды длинных выходных. С удовольствием к нам едут соседи, мы открыты и всегда гостеприимно встречаем. 

Заполняемость белорусских санаториев в 2025-м превысила 86%-4

Наталья Жданович, администратор отдела бронирования санатория:
Мест на самом деле нет. Мы востребованы круглый год, особенно на новогодние праздники, да и вообще любые праздники. Санаторий заполнен полностью, проданы достаточно далеко. В основном это зарубежные гости. Больше всего это страны СНГ, конечно, Россия.

Заполняемость белорусских санаториев в 2025-м превысила 86%-6

Совместить приятное с полезным и встретить 2026-й в санаториях в этом году решили порядка 25 тысяч человек, половина из них – зарубежные гости. Сочетание высокого качества оздоровительных услуг, современной инфраструктуры и собственных природных ресурсов – то, за чем едут к нам за тысячи километров. 

Заполняемость белорусских санаториев в 2025-м превысила 86%-8

Много отдыхающих в санаториях из соседних стран. Беларусь открыта для гостей из зарубежья, продолжая демонстрировать гостеприимство и доброжелательность, создавая все необходимые условия для комфортного и безопасного пребывания. Безвизовый въезд для граждан 38 стран Европы продлен до конца года. В 2025-м Беларусь посетили более 224 тысяч иностранных граждан, включенных в список безвиза.

Подробнее в видео.

# Туризм # Праздники # Санатории

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