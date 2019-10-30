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30 октября в Беларуси завершается перепись населения: к кому могут прийти для опроса повторно

30 октября 2019 07:29
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Новости Беларуси. 30 сентября в Беларуси завершается перепись населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, переписчики могут вновь постучаться в ваш дом еще и в начале ноября.

30 октября в Беларуси завершается перепись населения: к кому могут прийти для опроса повторно-1

С 1 по 6 ноября специалисты повторно придут примерно к каждому десятому жителю страны с вопросами о проведенной переписи. Такая практика позволяет удостовериться в качестве прошедших опросов и получить максимально точные данные.

В обработку ответы поступают сразу же после заполнения анкеты. Впервые перепись проходит с максимальным применением современных технологий.

Росстат заинтересовался опытом белорусской интернет-переписи

30 октября в Беларуси завершается перепись населения: к кому могут прийти для опроса повторно-4

# Статистика # общество # Фотофакт

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