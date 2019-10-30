Всё о товариществах собственников: кто может быть председателем и можно ли объединить два дома

Ольга Демидова вот уже пятый год возглавляет правление товарищества собственников в одной из пятиэтажек в центре столицы. В глаза сразу бросается ухоженность двора: скамейки и урны у каждого подъезда, аккуратная детская площадка и разноцветные клумбы. Когда у жильцов дома появилась возможность расторгнуть договор с управляющей компанией и взять бразды правления в свои руки, они организовали ТСЖ. Ольга Демидова, председатель правления ТСЖ:

Как только мы отказались от управляющей организации, в нашем дворе стало намного чище, появились лавочки, мы их покрасили, стали сами убираться в подъездах, у нас появилась детская площадка. Все довольны. Каждый месяц мы собираемся и организовываем субботники.

Теперь в жировках, которые получают жильцы этого дома, отсутствует пункт об уплате за общедомовые нужды. Платят лишь за то, что израсходовали. Все чаще горожане мегаполисов выбирают такую форму управления, а застройщики нередко создают товарищества собственников еще на этапе ввода дома в эксплуатацию.

Светлана Дмитроченко, адвокат:

Застройщики не организовывают данное мероприятие, в связи с чем будущие собственники квартир, участники совместного домовладения вынуждены самостоятельно организовывать такие собрания, выбирать способ управления общим имуществом и регистрировать товарищество собственников.

Создание любого ТСЖ начинается с письменного уведомления каждого домовладельца. Письмо должно быть отправлено не позднее, чем за двадцать дней до даты проведения собрания. На самом сборе жильцам необходимо определиться с уставом, рассмотреть вопрос о размере и порядке членских взносов, назначить ревизионную комиссию и избрать председателя правления. Светлана Дмитроченко:

Председателем правления может быть гражданин, имеющий среднее специальное или высшее образование техническое, экономическое или юридическое, и прошедший специальную подготовку на курсах по управлению общим имуществом.

Такие курсы можно пройти в городском ЖКХ за несколько дней, но этого для слаженной работы товарищества недостаточно. Если в доме не будет хорошей инициативной группы собственников, здесь не справится ни один председатель. Ольга Демидова:

В этом деле главное, чтобы все друг друга поддерживали, чтобы все соседи были заодно, помогали друг другу и тогда у вас будет порядок.

Светлана Дмитроченко:

И в заключении, следует помнить, что объединение нескольких жилых домов для создания одного товарищества собственников законодательством не допускается. Один дом – одно товарищество.