Лучшие среди почти 200 человек: участники белорусской команды рассказали о победе на ЧМ по робототехнике в Дубае

Новости Беларуси. Лучшие среди почти двух сотен участников. Команда Беларуси завоевала первое место на чемпионате мира по робототехнике в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его условиям командам было необходимо очистить океан от загрязняющих веществ с помощью роботов. Нашу страну в Арабских Эмиратах представляли трое школьников и двое студентов. Их победа – первый успех подобного рода в этой сфере для нашей страны. Ребята уже вернулись на родину. С эксклюзивным репортажем – корреспондент Дмитрий Боярович.

Поверить в победу ребята, кажется, не могут до сих пор. Но, пересматривая видео награждения, убеждаются: она все-таки случилась. И это первый успех подобного рода для Беларуси. Команда одолела 188 соперников и стала лучшей в мире в робототехнике.

Евгений Говор, студент БГУ:

Сейчас наш робот поднимает шары на верхний уровень. Те шесть роботов, которые были на поле, старались как можно быстрее собрать шары. В основном, это маленькие шары, потому что они занимают мало места и их проще доставить на самый верхний уровень.

Легенда конкурса: в океан попали загрязняющие вещества. Задача участников – их извлечь. На все про все 2,5 минуты. Робот белорусов справился с этим быстрее всех. Жюри оценивало еще и командную работу. Ведь ребята играли в альянсах, то есть сообща с соперниками. Евгений Говор:

В этом году конкурс назывался Ocean Opportunities. Команды должны были с помощью своих роботов убирать океан от условных загрязнителей. В прошлом году решалась проблема возобновляемой энергии. Мы работали с условным топливом, запускали ветряные электростанции, развозили это топливо. Через эти глобальные проблемы организаторы ставят задачу повысить уровень коммуникации между различными странами мира, между различными народами.

Робототехникой ребята занимаются 5 лет. А к конкурсу готовились с сентября. Именно тогда стали известны его условия. Робота сделали сами – специально к соревнованиям. Сейчас он, кстати, разобран после поездки. Интересно, что организаторы FIRST GLOBAL могут рекомендовать эту технику к производству инжиниринговым компаниям. Робот имеет потенциал при разминировании или – как и было продемонстрировано – при выбросах загрязняющих веществ.

Александр Францкевич, преподаватель физико-математического факультета БГПУ:

Организаторы собирают информацию о том, как работали роботы, что они делали, как выполняли задачи, какой их программный код. И в дальнейшем передают в исследовательские центры для того, чтобы оно могло продолжить свое движение дальше.