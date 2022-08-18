В деле воины-железнодорожники. Первый этап конкурса «Стальная магистраль» АрМИ-2022 прошёл под Слуцком

Новости Беларуси. В деле воины-железнодорожники. Первый этап конкурса «Стальная магистраль» Армейских международных игр под названием «Мостовик» прошел на полигоне Лесище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На старт вышли участники из Беларуси и России. Команды военных профессионалов собрали плоскую опору и пролетное строение эстакады моста РЭМ-500.