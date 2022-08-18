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В деле воины-железнодорожники. Первый этап конкурса «Стальная магистраль» АрМИ-2022 прошёл под Слуцком

18 августа 2022 07:12
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Новости Беларуси. В деле воины-железнодорожники. Первый этап конкурса «Стальная магистраль» Армейских международных игр под названием «Мостовик» прошел на полигоне Лесище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На старт вышли участники из Беларуси и России. Команды военных профессионалов собрали плоскую опору и пролетное строение эстакады моста РЭМ-500.

В деле воины-железнодорожники. Первый этап конкурса «Стальная магистраль» АрМИ-2022 прошёл под Слуцком-1

Состязание проходит впервые и разделено на три этапа. За испытанием «Мостовик» последуют «Понтонер» и «Путеец».

Военные выложились по максимуму. Жара практически не сказалась на скорости выполнения задач. Со всеми заданиями участники справились достойно. К слову, за время пребывания в Беларуси гости не только продемонстрируют профессиональные навыки, но и познакомятся с историей нашей страны.

В деле воины-железнодорожники. Первый этап конкурса «Стальная магистраль» АрМИ-2022 прошёл под Слуцком-4

Конкурсанты уже посетили Музей истории Великой Отечественной войны в Минске. Кроме того, для военнослужащих запланировано посещение Кургана Славы, Музея истории слуцких поясов и Мирского замка.

В деле воины-железнодорожники. Первый этап конкурса «Стальная магистраль» АрМИ-2022 прошёл под Слуцком-7

В деле воины-железнодорожники. Первый этап конкурса «Стальная магистраль» АрМИ-2022 прошёл под Слуцком-9

Напомним, АрМИ-2022 проходит с 13 по 27 августа на территории 12 стран. Военные соревнуются в 34 видах. Беларусь принимает участников трех конкурсов. Так, «Полярная звезда» организован в Бресте, «Уверенный прием» – в Минске, «Стальная магистраль» – в Слуцке.

В деле воины-железнодорожники. Первый этап конкурса «Стальная магистраль» АрМИ-2022 прошёл под Слуцком-12

В состязаниях участвуют команды из Армении, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, России, Сирии и других стран.

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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